Kleindochter van Joe Biden gaat trouwen in het Witte Huis

Naomi Biden, de kleindochter van Joe Biden, heeft aangekondigd dat zij in november haar bruiloft zal vieren in het Witte Huis. De aanstaande bruid is de oudste dochter van Hunter Biden, de jongste zoon van de Amerikaanse president.

,,Peter en ik zijn mijn ‘Nana’ en ‘Pop’ zo dankbaar voor de mogelijkheid om ons huwelijk in het Witte Huis te vieren’’, schrijft ze op Twitter. Volgens het Witte Huis zal de plechtigheid plaatsvinden op 19 november.

,,Net als eerdere privé-evenementen en andere huwelijksfeesten die in het verleden in het Witte Huis zijn gehouden, zal de familie Biden zelf betalen voor alle huwelijksactiviteiten”, zei Michael LaRosa, woordvoerder van first lady Jill Biden.

De laatste bruiloft die in het Witte Huis plaatshad was die van Pete Souza, de officiële fotograaf van president Barack Obama, met Patti Lease in de Rose Garden in 2013. In 2008 vierden Jenna Bush (dochter van George W. en Laura Bush) en Henry Hager hun huwelijksreceptie in het Witte Huis.

De 28-jarige Naomi Biden kondigde haar verloving met de 24-jarige Peter Neal afgelopen september aan met een foto op het Instagrampagina. Ze werd ten huwelijk gevraagd in Jackson Hole, een chique Amerikaans skigebied. Het aanstaande bruidspaar ontmoette elkaar vier jaar geleden in New York tijdens een door vrienden georganiseerde date.

Naomi Biden is juriste en behaalde een rechtendiploma aan de Columbia University. Haar verloofde maakt momenteel zijn rechtenstudie nog af aan de Universiteit van Pennsylvania.

