Kleine Claire krijgt van Maxime een korte coupe, gezingsuitbreiding voor Nick Schilder

Ook Nino Ruiter schaatst alternatie­ve Elfsteden­tocht voor musical­spek­ta­kel

Nino Ruiter gaat Wolter Weulink uit musical De Tocht vergezellen tijdens de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Die vindt plaats op 24 januari. Ruiter neemt in de musical De Tocht een ensemblerol op zich en is understudy, dus een eventuele invaller, voor een van de hoofdrolspelers.

11:50