Kleine jongens worden groot: Deense prins Christian viert 16de verjaardag met nieuwe portretten

Prins Christian is de oudste van vier kinderen en de toekomstige kroonprins van Denemarken. De prins werd de afgelopen jaren steeds meer naar voren geschoven door het hof en was geregeld te zien in het openbaar en tijdens koninklijke evenementen met zijn ouders en grootmoeder, de 81-jarige koningin Margrethe. Het is een traditie binnen het Deense koningshuis om naar aanleiding van de verjaardagen nieuwe foto’s van de royals vrij te geven, en dus konden ook de portretten van prins Christian niet ontbreken.

De prins werd vastgelegd op de campus van de kostschool waar hij sinds dit schooljaar een opleiding volgt. Maar in tegenstelling tot de meeste Europese royals - zoals bijvoorbeeld ook prinses Alexia - trekt de Deense prins niet naar het buitenland. Hij volgt daarentegen les aan de Herlufsholm School in Denemarken, dat op nog geen 100 kilometer afstand ligt van het Deense koninklijke paleis in Kopenhagen. Het is voor Christian dus geen obstakel om zich tijdens schoolvakanties of belangrijke gelegenheden bij zijn ouders en de rest van de koninklijke familie te voegen.