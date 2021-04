Kleine opkomst na oproep Talitha Muusse om naar Den Haag te komen vanwege Omtzigt-gate

Update Op1 -presentatrice Talitha Muusse is het vertrouwen in de politiek na Omtzigt-gate volledig kwijt en heeft dit vanmiddag kenbaar gemaakt in Den Haag. Op Twitter riep ze haar ruim 11.000 volgers op om naar het Plein te komen om daar ‘fysiek na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie’. De opkomst is vooralsnog minimaal.

Talitha Muusse is inmiddels zo klaar met de gang van zaken, dat ze vannacht haar volgers opriep om naar het Plein in Den Haag te komen. ‘Ik wil met mensen fysiek napraten over wat hier is gebeurd en een statement maken dat dit niet de politiek is die hoort bij ons land en dit een onacceptabele uitkomst is van het debat. We zijn geschoffeerd vandaag!’, schreef ze op Twitter. De bewuste tweet is inmiddels verwijderd.



Daarna volgde nog een bericht: ‘Goed als je aanhaakt om na te praten over deze politieke puinzooi en plan de campagne te maken hoe we onze democratie gaan herstellen. Tot morgen!’ Wel benadrukt ze dat het protest absoluut geen oproep is tot geweld of het niet naleven van de coronamaatregelen. ‘We willen gewoon een gesprek met elkaar voeren inhoudelijk over wat hier gaande is’, maakt ze duidelijk.

De Op1-presentatrice is vanmiddag inderdaad naar het Plein afgereisd om daar het gesprek aan te gaan. ‘Voelt goed’, schrijft ze bij een bericht dat ze deelt. Veel publiek heeft haar oproep vooralsnog niet getrokken; om haar heen staan zes mensen verzameld.

Ongemakkelijk

Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, is bewaker van de pluriformiteit van de talkshow Op1 en opdrachtgever namens de omroepen WNL, EO, Omroep MAX en BNNVara en tijdelijk KroNcrv. ,,Ik stimuleer omroepen kleur op de wangen te hebben, zonder dat ik me met de inhoud bemoei.”

Huisjes vindt de actie van Muusse ‘ongemakkelijk voor een presentator van Op1‘. ,,Dit klinkt als een actievoerende mevrouw die zich maatschappelijk betrokken toont en probeert te mobiliseren. Ik zou dat van mijn presentatoren (WNL) niet zo prettig vinden, want dat vind ik geen journalistieke taak. Je kunt op deze manier de deur dichtgooien voor de mensen die er anders over denken. Dan heb je geen open gesprek meer. Maar het is aan de KroNcrv om te beoordelen.”

KroNcrv wil geen oordeel geven over de presentator. ,,Talitha is politiek zeer geëngageerd. Ze vindt het belangrijk om over politiek te kunnen praten en staat open voor meningen en dialoog. Dat doet ze op verschillende platforms en op verschillende manieren”, is het enige dat een woordvoerder wil zeggen.

Omtzigt-gate

De ophef ontstond nadat er een zinnetje in het uitgelekte formatiedocument werd uitgelicht: ‘Positie Omtzigt, functie elders’, dat suggereerde dat er in de formatie was gesproken over het wegwerken van een kritische volksvertegenwoordiger. Alle betrokkenen ontkenden keihard te weten waar dat over ging. Ook Rutte. ,,Wij hebben het in onze gesprekken niet gehad over Pieter Omtzigt’’, zei hij letterlijk.



Dat bleek dus niet waar, bekende hij gisteren. ,,Maar ik heb niet gelogen’’, hield hij zijn collega-lijsttrekkers voor. Hij was vergeten dat de persoon Omtzigt wel degelijk voorbij was gekomen in de gesprekken. Zelf kwam hij er ook pas die ochtend achter dat hij het tóch over Omtzigt had gehad. ,,Ik was niet bezig Omtzigt naar een of andere plek te werken. Dat doet de VVD niet. Nooit. Nooit Nooit.’’

