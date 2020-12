Kleine overwinning in scheidingszaak: Brad Pitt viert feestdagen met drie van z'n kinderen

Ze mogen dan al ruim vier jaar geleden de scheiding hebben aangevraagd, Brad Pitt (57) en Angelina Jolie (45) zijn nog steeds niet officieel gescheiden. En dat zorgt voor uitgebreide discussies over wie de kinderen tijdens de feestdagen bij zich mag hebben. Dat schrijft Us Weekly .

Eerst het goede nieuws: Brad Pitt heeft toestemming gekregen om met drie van z'n kinderen Kerstmis te vieren. Shiloh (14) en de tweeling Knox en Vivienne (11) zullen op kerstavond bij hun vader blijven logeren om dan de volgende dag samen kerst te vieren. De drie oudste kinderen - Pax (17), Maddox (19) en Zahara (15) - blijven bij hun moeder.

Klinkt mooi, maar blijkbaar had het nog een mooier kunnen zijn. Bronnen vertellen namelijk aan Us Weekly dat Brad en z'n ex-vrouw Angelina eerder dit jaar plannen hadden gemaakt om de feestdagen samen door te brengen, als een heuse familie. ,,Maar hun ego’s zijn sindsdien weer ontspoord", klinkt het. Geen gezamenlijke feestdagen dus, en weer een nieuwe tegenslag in een scheiding die al héél erg lang voortsleept.

Volledig scherm Angelina Jolie met vijf van hun kinderen op de première van 'Maleficent: Mistress of Evil': Pax, Shiloh, Vivienne, Zahara en Knox © AFP

In september 2016 kondigden Brad en Angelina aan dat ze zouden gaan scheiden. Veel is er sindsdien niet gebeurd. In april 2019 werden de twee acteurs wel ‘wettelijk vrijgezel’ verklaard, wat al een eerste stap is voor beiden. Maar over de voogdij over hun zes kinderen en de verdeling van hun goederen is er nog geen akkoord bereikt.

‘Extreem gespannen’

,,Brad en Angelina zijn allebei verantwoordelijk voor dit eeuwigdurende drama", zegt de bron. ,,Helaas zijn hun kinderen hier het slachtoffer van. De relatie tussen Brad en Angelina is extreem gespannen. Angelina is gefrustreerd door alle tegenslagen.” De actrice zou de laatste tijd een stuk prikkelbaarder zijn, en dat is volgens de bron te wijten aan de lockdown in Los Angeles en het feit dat ze niet op reis mag. ,,Ze wilde op humanitaire missie gaan buiten de Verenigde Staten, maar ze heeft toestemming nodig van Brad om de kinderen het land mee uit te nemen."

In september lekte nog uit dat Brad co-ouderschap wil, maar Angelina wil daar naar verluidt niet van weten. Het lijkt er dus niet op dat de plooien snel zullen worden gladgestreken.

