KLM doet intern onderzoek na uitlekken vluchtgegevens Jeroen Rietbergen

Verschillende zogenoemde juice channels meldden vandaag dat Jeroen Rietbergen op luchthaven Schiphol was gezien en naar het buitenland vertrok. In één geval werd ook een foto gedeeld van Rietbergens vluchtgegevens, mogelijk zoals die te lezen waren op een computer op Schiphol.

Een journalist maakte hiervan melding bij het officiële account van KLM, waarna het bedrijf reageerde: ‘Bij KLM waarderen wij onze klanten en begrijpen we hoe belangrijk het is om hun persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen dit beveiligingsincident dan ook zeer serieus en hebben intern maatregelen genomen om de zaak te onderzoeken en aan te pakken. Wij betreuren ten zeerste dat dit voorval heeft plaatsgevonden.’

Rietbergen is inderdaad naar het buitenland gevlogen, bevestigt zijn woordvoerder Peter Plasman. Waar Rietbergen heen is, zegt de advocaat niet.

Aangifte

Het programma Boos van Tim Hofman ontving negentien meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik door Rietbergen bij The Voice of Holland, waar hij jarenlang bandleider was. Één oud-kandidaat gaat aangifte doen van aanranding.

Die aanranding ontkent hij, maar Rietbergen bekende vorige week wel ‘contact van seksuele aard’ te hebben gehad met deelnemers van het programma in het algemeen en legde per direct zijn werk neer. Zijn vriendin Linda de Mol verbrak hun relatie en staakt voorlopig haar werkzaamheden.

Volgens Boos vertoonde Rietbergen zo’n tien jaar lang wangedrag bij The Voice. Talpa-baas John de Mol, tot en met eind 2019 verantwoordelijk voor het programma, kreeg in die tijd naar eigen zeggen één keer een melding van een vermeend slachtoffer. Toen sprak hij zijn toenmalige zwager toe, maar ontsloeg hij hem niet. Talpa zou de klacht niet hebben gemeld bij RTL, dat The Voice uitzond. Dat had wel gemoeten, zegt RTL-baas Peter van der Vorst vanavond.

