Klopjacht op acteur The Wire die politie belachelijk maakt op Facebook: 'Ik kon gewoon weglopen’

Within Temptation en Evanescen­ce samen op tournee

11:20 Voor het eerst in hun carrière gaan Within Temptation en Evanescence samen op tournee. De bands gaan in april 2020 op tournee langs twaalf grote zalen in Europa. De laatste show vindt op 21 april plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam, heeft concertorganisator MOJO vandaag bekendgemaakt.