Knikkergekte is een hit: Marble mania verslaat Tv kantine én Nieuwe boeren

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. In Marble mania gaan elke week drie BN’ers de strijd met elkaar aan rond de knikkerbaan om geld in te zamelen voor een goed doel. Jack van Gelder voorziet het rollen van de glazen balletjes van commentaar alsof het een voetbalwedstrijd is. Gisteravond was te zien hoe Kees Tol zijn Volendamse vrienden Nick Schilder en Simon Keizer het nakijken gaf.

Paradepaard

Het nieuwe programma van Talpa-baas John de Mol werd de afgelopen weken groot aangekondigd als zijn nieuwe paradepaard. Hij hoopt dat het format van de show, net als bijvoorbeeld The voice of Holland, de wereld over gaat.



Angela de Jong, tv-recensent van deze site, was echter totaal niet over de show te spreken. ‘Ze denken daar echt dat de kijker seniel is’, schreef ze na de eerste uitzending. Marble mania is geïnspireerd op het YouTube-kanaal van de broers Jelle en Dion Bakker, die worden gezien als grondleggers van de knikkergekte. ‘Het ergste is dat het De Mol is gelukt om een hartveroverend leuk internetformat om te vormen tot zielloze tv-show’, aldus De Jong.



Hoewel Talpa wel met de broers in gesprek is geweest, kwam het niet tot een samenwerking en zijn ze in het programma uiteindelijk niet te zien. Dat onderwerp komt aan bod in de nieuwe aflevering van onze Media Podcast: