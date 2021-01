Knikkershow Marble Mania trapt af met 1,4 miljoen kijkers

Marble Mania, waarin bekende Nederlanders het in verschillende teams tegen elkaar opnemen in een knikkerwedstrijd, moet de nieuwe kijkcijferhit worden van De Mol. Of dat het daadwerkelijk wordt, is nog even de vraag, maar met het aantal kijkers van gisteravond zal de Talpa-directeur in ieder geval verre van ontevreden zijn. Het programma staat met 1.398.000 toeschouwers op de zesde plek in de top 25 best bekeken programma’s, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



De knikkershow wordt op sociale media gemengd ontvangen. Waar sommige kijkers spreken van ‘saaie televisie’, zijn andere mensen juist enthousiast. ‘Marble Mania is verreweg het vetste programma dat ik de laatste jaren heb gezien. Net als vroeger bij Ter Land, Ter Zee En In De Lucht kon ik alleen maar denken: Wil ik ook! Ik ben 40', schrijft een kijker.