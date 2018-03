Koen Kardashian duikt op hysterische wijze de sneeuw in met BN'ers

Bang om nat te worden, een beetje voor lul te staan of om het koud te krijgen is Koen niet, zo weten we. Zo dook hij eerder al in een heel klein slipje de Hofpleinfontein in, ontdekte hij in zijn eentje de Costa Brava met allerlei feestvierende 'fijne foute' Nederlanders en probeerde hij samen met mede-Rotterdammer Fred van Leer een mouthguard (een soort mondmasker, red.) uit in de plaatselijke friettent.



In zijn luxe skichalet geen friet, maar wel een handvol gewaagde activiteiten én zes bekende Nederlanders die hem een bezoekje komen brengen. In een van de eerste afleveringen komt presentatrice Linda Hakeboom langs, die door wat pech haar koffer moest achterlaten in Nederland. Voor de troost was er gelukkig champagne, Koens favoriete vloeistof.



,,Het was met alle zes de gasten echt een feest", vertelt Koen opgetogen. Inmiddels is hij zo'n week of drie terug van de opnames in Oostenrijk en rust hij even uit bij zijn ouders thuis. De draaidagen waren genieten voor de 25-jarige Rotterdammer, mede omdat het héle productieteam bestond uit andere Rotterdammers. Dat kon hij wel waarderen.