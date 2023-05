Koffietijd stopt: ‘We gaan er een mooie, laatste show van maken’

Koffietijd begon in 1994 met presentatoren Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij, die tot en met 2000 de gezichten waren van het programma. Judith de Klijn en Sybrand Niessen volgden hen op, maar na een jaar stopte Koffietijd vanwege teleurstellende kijkcijfers.

In 2010 keerde het dagelijkse programma terug op televisie. Quinty Trustfull, Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland behoren tot het huidige presentatieteam.

Het is nog niet duidelijk of er een vervangend programma komt. RTL liet eerder weten naar de “mogelijkheden” te kijken voor een eventuele vervanging. Vooralsnog is er geen nieuwe show voor het tijdslot aangekondigd. Op RTL 4 zijn vanaf maandag herhalingen van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven te zien.