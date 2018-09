Komedieserie Kees & Co terug op de buis

Valsspelen­de BzV-boer Remco uit Laag Zuthem: Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen

10:18 Remco Aalbers, een 29-jarige melkveehouder geboren in het Sallandse Laag Zuthem en woonachting in het Friese dorp Fochteloo, is door de programmamakers van KRO-NCRV-kijkcijferhit Boer zoekt Vrouw gediskwalificeerd. Reden is dat hij tijdens de voorstelaflevering in mei al intensief contact had met vrouwen die hem vervolgens, op zijn verzoek, brieven schreven. Aalbers kreeg in totaal 47 liefdesbrieven.