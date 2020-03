Komende seizoen We zijn er bijna! sneuvelt

We zijn er bijna! met Martine van Os als presentatrice is een van de kijkcijferkanonnen van Omroep MAX, maar komende zomer dus niet op televisie te zien. Vanwege de coronacrisis is het onmogelijk om half mei met een groep Nederlanders door Europa te trekken, wat de formule van het programma is.

,,We moeten het nog met de NPO gaan bekijken - want het is nogal een puzzel - maar misschien kunnen we het in september opnemen en in november uitzenden’’, aldus Slager. ,,Maar het is nu nog veel te vroeg om daarop vooruit te lopen, er komt mede door het afgelasten van het songfestival en alle sportevenementen een gigantische klus aan voor de NPO.’’

Koningsdag

Omroep MAX ziet nog een aantal programma’s sneuvelen. ,,We zouden Koningsdag vieren bij Soestdijk, tijdens het songfestival zouden we uitzenden vanaf SS Rotterdam, dat gaat allemaal niet door. Een documentaire die we maken over de Bijenkorf, die nu dicht is, kunnen we uitstellen. Onze prioriteit ligt nu bij het bereiken van de ouderen via Tijd voor MAX, onze samenwerking met De Luisterlijn en MAX Meldpunt. Gelukkig gaat dat allemaal wel gewoon door.’’

Over de opnames van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt maakt Slagter zich nog geen zorgen. ,,Dat is pas in de zomer, bovendien op een afgebakend terrein zonder grote groepen, ik zie dat voorlopig niet als een probleem.’’