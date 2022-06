Komt er een vervangende show van de Stones? Het blijft spannend

Ongehoord Nederland bespot rapport ombudsman, NPO geeft geen tussentijd­se reactie

Presentatoren van Ongehoord Nederland hebben vandaag in het programma Ongehoord Nieuws het rapport van de NPO-ombudsman over de omroep bespot. Presentator Arlette Adriani, bekend van onder meer Astro TV, suggereerde dat zij en haar collega Ahmed Aarad maar ‘een cursusje doorvragen gaan doen deze zomer’. Een van de verwijten van de ombudsman was dat de presentatoren van ON zelden doorvragen als gasten ongefundeerde of niet-feitelijke uitspraken doen.

18:11