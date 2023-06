Koning Albert nog zeker tot begin volgende week in het ziekenhuis

Het paleis liet dinsdag nog weten dat Albert mogelijk over twee dagen naar huis kan, maar woensdag is besloten dat hij nog zeker tot maandag blijft om rustig te herstellen. Er is volgens de woordvoerder geen reden tot zorgen. ,,Hij blijft in observatie en hij herstelt rustig.”

Albert, die tot 2013 koning was van België, ligt sinds dinsdagochtend in het ziekenhuis . Hij heeft bezoek gehad van meerdere familieleden, onder wie zijn vrouw Paola en koning Filip en koningin Mathilde.

