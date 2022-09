Koning Charles vanaf medio 2024 afgebeeld op Britse bankbiljetten

met video Kijkers onder de indruk van Waylons rockversie van André Ha­zes-klassieker: ‘Steengoede zanger’

Waylon heeft gisteravond zijn muzikale comeback gemaakt op de Nederlandse televisie. In het tv-programma Matthijs gaat door was hij in drie verschillende rollen te zien: eerst als achtergrondzanger, vervolgens bracht hij een ode en uiteindelijk een volledig optreden waarin hij een Hazes-klassieker in een rockjasje stak. Dit tot vreugde van de 840.000 kijkers.

25 september