Koning op Internationale Vrouwendag: ‘De mannen hebben er een zooitje van gemaakt’

met video Ex-Pussycat Doll maakt indruk met rockversie van Titanic-hit My heart will go on

Het is de powerballad der powerballads, Celine Dions My heart will go on. De hit van kaskraker Titanic is in een nieuw jasje gestoken door voormalig Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger. Ze maakt grote indruk met haar stevige rockversie, waarvoor ze Led Zeppelin als inspiratiebron gebruikt.