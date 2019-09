Koning tegen miljoenenpubliek in India: Ons land belangrijker door brexit

In voorbereiding op het komende staatsbezoek woonde het koningspaar in het Rijksmuseum in Amsterdam een deel van het seminar India en Nederland bij. Het bezoek van Willem-Alexander en Máxima heeft een sterk economisch karakter. Een flinke regeringsdelegatie reist mee naar de steden New Delhi, Mumbai en Kochi, zoals de afgelopen jaren de ene na de andere handelsdelegatie uit Nederland de Aziatische groeieconomie bezocht.



,,India is een waanzinnige plaats om zaken te doen’’, vertelde de koning de Indiase verslaggeefster en via haar miljoenen televisiekijkers. Hij en zijn vrouw verheugen zich er ook ‘enorm’ op om rond te kijken in de grootste democratie ter wereld. Volgens de laatste tellingen heeft India zo’n 1,3 miljard inwoners. Alleen China heeft meer burgers.