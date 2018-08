'Koning van de klucht' John Lanting (88) overleden

John Lanting begon zijn theaterloopbaan als toneelknecht in de Haarlemse schouwburg en was langere tijd gids op rondvaartboten in Amsterdam. In 1956 studeerde hij af aan de Toneelschool in Amsterdam, waarna hij tot 1964 als acteur verbonden was aan het Rotterdams Toneel. In het daarop volgende seizoen speelde hij de solo De aap, een verslag voor een academie van Frans Kafka. Hij oogstte er enkele jaren internationaal veel succes mee. In die periode was Lanting ook nog een seizoen verbonden aan het maatschappijkritische Lurelei Cabaret. Daarnaast toerde hij met een solocabaret onder meer door het Caribische gebied.



In 1972 begon Lanting als theaterproducent, samen met collega Jacques Senf, het Theater van de Lach dat ettelijke kluchten (een komediegenre) op de planken bracht. Bekende stukken die met veel succes in de Nederlandse theaters werden gebracht zijn Nee Schat nu niet, Een Scheve schaats, In de kast op de kast, Een kus van een Rus en Een trouwring mag niet knellen. De veelal hilarische shows werden in de jaren 70 en 80 door de toenmalige omroep TROS op tv uitgezonden en trokken riante kijkcijfers.



Lanting onderscheidde veel soorten: de gniffellach, de keiharde lach, de achter-de-hand lach, de besmuikte lach en zogenoemde windkracht acht, als de hele zaal niet meer bijkwam. Ogenschijnlijk speelden Lanting en zijn collega's uit de losse pols. Maar volgens hem was niks minder waar, zo benadrukte hij keer op keer. Werkelijk alles was tot in de kleinste details uitgewerkt en gerepeteerd. Tijdens tournees bleef hij voortdurend schaven aan een stuk. ,,Je moet een klucht net zo behandelen als een drama. Ik doe niet gek op het toneel, ik speel een karakter.''