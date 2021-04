Koning verrast met bezoek opbouw van songfestival

songlife Muzikale herinne­ring in beeld: ‘Op I'm a Believer verdronk ik in haar ogen’

11:00 Welk liedje roept herinneringen op? In de aanloop naar de verschijning van zijn beeldroman Songlife, waarin hij zijn leven in liedjes uittekent, stelt Gerrit de Jager elke week een lezer centraal met plaat én verhaal. Vandaag: Jan van Grinsven met I’m a Believer van The Monkees.