Koning Willem-Alexander: ‘Dit is een aanslag op de journalistiek en op de rechtsstaat’

,,Wij willen graag onze ontsteltenis kenbaar maken over deze verschrikkelijke aanslag,’’ sprak de vorst voor hotel Adlon in Berlijn, waar hij samen met koningin Máxima de afgelopen twee nachten verbleef. Hij noemt De Vries een bijzondere journalist en zei dat hij zijn dierbaren ‘veel sterkte wenst’. Mede namens koningin Máxima verklaarde Willem-Alexander ook ‘naast de directe collega’s van De Vries te staan’ die in Berlijn het staatsbezoek volgen. ,,We beseffen dat als een collega dit gebeurt, dat dit verschrikkelijk moet zijn.”

Daarna noemde hij de aanslag op het leven van De Vries ‘aanslag op de journalistiek en op de rechtsstaat’.

Na het statement begon het koningspaar aan de derde dag in Berlijn, waarin wetenschap, natuur en cultuur op het programma staan. Het staatsbezoek eindigt vanmiddag traditiegetrouw met een gesprek met meegereisde journalisten.

Diep geschokt

Gisteren bracht het koningspaar al een kort statement uit. ,,Het bericht dat journalist Peter R. de Vries is neergeschoten heeft ons diep geschokt. Hij en allen die hem dierbaar zijn, zijn in onze gedachten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen. Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat,’’ meldden ze toen.

Toen de aanslag op De Vries gepleegd werd, luisterde het stel in Berlijn naar een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat was de zogeheten contraprestatie, waarmee de Oranjes de Duitse bondspresident bedankte voor zijn gastheerschap tijdens het driedaagse staatsbezoek aan Duitsland. Direct na het concert sijpelde het bericht over de aanslag ook onder de de Nederlandse aanwezigen in het Konzerthaus in Berlijn door. Ook daar leverde het nieuws uiteraard geschokte reacties op.