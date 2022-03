Koning Willem-Alexander neemt deel aan amfibische landing tijdens NAVO-oefening

Amazon maakt competitie­show gebaseerd op James Bond

Amazon werkt aan een televisieprogramma gebaseerd op de verhalen van de beroemde spion James Bond. In de show strijden volgens Variety kandidaten in allerlei opdrachten op locaties verspreid over de wereld om een bedrag van een miljoen pond, omgerekend ruim 1,2 miljoen euro. Barbara Broccoli en Michael G. Wilson, producenten van de Bond-films, zijn bij het programma betrokken.

