Koning Willem Alexander vermaakt zich met Rico Verhoeven en ‘vecht’ met King of kingboxing

Dat Willem-Alexander een sportfan is, is algemeen bekend. Tijdens sportevenementen zien we hem vaak vrolijk juichend vanaf de tribune. Dat hij zelf ook van een sportieve uitdaging houdt, was al duidelijk met zijn deelname aan de Elfstedentocht in 1986. Zaterdag trok hij misschien wel iets te grote (hand)schoenen aan. Toen hij zich vermaakte met een ‘gevecht’ met Rico Verhoeven.



Op de kiekjes die de kickbokskampioen deelt, is te zien dat de koning hem een knietje geeft. Willem-Alexander blijkt talent te hebben. Verhoeven is zelf al jarenlang ongeslagen, maar dit keer schrijft hij: ‘Toen zijne majesteit de koning de King of kickboxing vernederde'. Maar zijn wereldtitel is hij niet kwijt uiteraard: ‘Het eindigde in een koninklijk gelijkspel', grapt hij met zijn eigen bijnaam.



Willem-Alexander woonde zaterdag op het circuit van Zandvoort met zijn oudste dochter, prinses Amalia, de kwalificatie bij voor de Formule 1-Grand Prix van zondag. Het bezoek van de vorst en de prinses was niet aangekondigd. Ook prins Maurits en prins Bernhard waren aanwezig.