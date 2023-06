Koningen zijn goede collega’s, maar Máxima en Mathilde ogen echt als dikke vriendinnen

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het Belgische parlement kijkt koning Willem-Alexander minister Wopke Hoekstra schalks aan. De voorzitter heeft de koning en de Nederlandse minister net uitgelegd dat Belgische bewindspersonen op de voorste rij zitten tijdens debatten. En dus niet, zoals in Nederland, in een apart vak.

Dan merkt Willem-Alexander tegen Hoekstra op dat hij en zijn collega’s uit het kabinet dan wellicht minder vaak op hun telefoon zouden kijken, gevolgd door een gulle lach.

‘Recht voor de raap’

Zo’n opmerking van de Belgische koning Filip naar een minister lijkt onbestaanbaar. De Belgische vorst - die dit jaar net als zijn Nederlandse collega tien jaar op de troon zit - oogt zeker naast Willem-Alexander timide. De verschillen tussen de twee vorsten zijn grosso modo de verschillen in volksaard tussen Nederlanders en Belgen.

Koning Filip formuleerde het dinsdagavond als volgt, in zijn tafelrede bij het staatsbanket: ,,Jullie Nederlanders zijn inderdaad zeer open. Jullie kunnen zeer direct zijn, recht voor de raap. Zowel in de relaties tussen landen, als tussen mensen of bij het zakendoen heeft dat zeker zijn waarde: elkeen weet waar hij staat. Wij Belgen pakken het veelal anders aan. Wij vermijden het conflict liever, willen iedereen mee hebben. Daarom blijven sommige zaken onbesproken of laten we ze in het midden.’’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de Belgische koning Filip en koningin Mathilde poseren voor een foto op het balkon van het stadhuis op de Grote Markt in Brussel tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan België.

Over die verschillen in volksaard: als de twee koningen op de Grote Markt in Brussel een ontmoeting hebben met het publiek - een zogeheten ‘volksbad’, in het allerzoetste Vlaams - overschreeuwt een groepje Nederlandse jongeren de Belgen. ,,Willy, kom eens hier!’’ Juichend loopt Willem-Alexander naar zijn jonge landgenoten toe en maakt hij selfies met ze. Zijn collega bekijkt het tafereel met een blik vol verbazing.



Ze komen elkaar al hun hele leven tegen, Filip en Willem-Alexander. Ze zijn bevriend, gaf de Nederlandse koning aan toen hij onlangs Belgische journalisten ontving op paleis Noordeinde. Maar ze hebben meer verschillen dan overeenkomsten.

Vliegende start

Willem-Alexander kende een vliegende start als koning, mede dankzij de gedegen voorbereiding door zijn moeder, Beatrix. Filips vader koning Albert hield zijn oudste zoon het liefst zo ver mogelijk weg bij staatszaken. En dan was er nog die dodelijke opmerking van oud-hofmaarschalk Herman Liebaers in de Vlaamse krant De Morgen in 2001, over de toenmalige prins. ,,Hij kan het niet, hè, een droevig geval.’’

Het vakantiehuis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Griekse plaats Kranidi.

Wat blijkt, na zijn eerste decennium als koning der Belgen? Filip kan het wel degelijk. Hij bracht na 541 dagen de regeringsformatie tot een goed einde, maar bekoelde tegelijkertijd de zwaar verstoorde familieverhoudingen door zijn buitenechtelijke halfzus prinses Delphine nadrukkelijk bij de familie te betrekken. In oktober 2020 sprak hij haar urenlang op zijn paleis, nadat een slepende en pijnlijke rechtszaak tussen haar en koning Albert eindelijk tot een einde was gekomen. Een gebaar dat in heel België op veel instemming kan rekenen. Een dag later maakte Willem-Alexander juist de grootste uitglijder tot nu toe: de coronareis naar de Griekse vakantievilla.

Druk met bijkletsen

Waar de mannen als goede collega’s overkomen, zijn hun vrouwen Máxima en Mathilde echt als dikke vriendinnen op pad in België. Ze tonen openlijk affectie door elkaar doorlopend aan te raken, of ze nu prachtige muziekstukken horen in de Koningin Elizabeth Muziekkapel in Waterloo, of een rondgang maken langs een keur van zoetigheden bij de koffietafel aan het einde van het staatsbanket. Het hoge gezelschap heeft zich dan verplaatst naar de schitterende Wintertuin van het paleis. De koninginnen maken een rondgang langs schalen vol lekkers, maar blijven overal vanaf. Ze zijn veel te druk met bijkletsen. Hun echtgenoten zijn dan allang met andere gasten in gesprek, Mathilde en Máxima praten alleen met elkaar.

Máxima draagt haar grootste diadeem bij staatsbanket België.