Koningin Elizabeth heeft corona, kampt met milde symptomen

Het staatshoofd is van plan ‘lichte werkzaamheden te blijven verrichten. Ze blijft onder medisch toezicht en zal alle richtlijnen volgen’, aldus het paleis. Dat maakte eerder bekend dat de koningin volledig is gevaccineerd tegen Covid-19.

De 95-jarige vorstin ontving juist afgelopen week weer bezoek op kasteel Windsor. Het was het eerste bezoek nadat zij vorige week in aanraking was gekomen met prins Charles, die op zijn beurt positief getest was op het coronavirus. Buckingham Palace liet toen overigens niet los of de koningin ook besmet was. Ze bestempelden de kwestie als een privézaak.