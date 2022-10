Koningin Juliana wilde vooral gewoon zijn: ‘Wilde per se gefouilleerd worden op Schiphol’

met foto's Khloé Kardashian met spoed geopereerd aan tumor in gezicht: ‘Zo blij dat we er vroeg bij waren’

Realityster Khloé Kardashian (38) is onlangs met spoed onder het mes gegaan omdat ze een kleine, maar volgens haar ‘zeer zeldzame’ tumor in haar gezicht had. Het bultje is verwijderd en ze is momenteel aan het herstellen.

13 oktober