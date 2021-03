Koningin Máxima bedankt Diggy Dex voor hulp aan vluchtelingen

,,Fantastisch, meneer Jansen. U bent een grote support voor deze organisatie”, begint de koningin het gesprek, dat deels werd uitgezonden in RTL Boulevard. Jansen en Abduselam kennen elkaar ondertussen al bijna vier jaar. ,,We doen bijna alles samen”, vertelt de 19-jarige aan de koningin. ,,We gaan tijdens de lockdown een of twee keer per week naar buiten om te fietsen.”



Het project was vorig jaar één van de winnaars van een Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het door het koningspaar gesteunde Oranje Fonds. Máxima was tijdens het digitale bezoek benieuwd naar de resultaten van het initiatief en naar de meerwaarde voor de jongeren die worden geholpen.



Ook vertelt Jansen over de goede band tussen zijn kinderen en Abduselam. ,,Die zijn dol op Semir”, aldus de zanger, die ook het lied Lampeduse maakte, geïnspireerd op Abduselam en andere vluchtelingen. Zelf hoopt de 19-jarige Abduselam ooit ook nog kinderen te krijgen. ,,Ik wil zelf ook graag een gezin en kinderen, dan kan ik ook makkelijker Nederlands leren.”