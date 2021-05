Koningin Máxima geeft eerste grote tv-interview aan Matthijs van Nieuwkerk

Uiteraard wordt het vooral spannend of, en zo ja wat, Máxima over de afgelopen herfstvakantie naar de Griekse villa gaat vertellen. In Nederland ontstond zo veel commotie toen het koninklijke gezin afgelopen oktober ondanks een advies van de regering om zo veel mogelijk in eigen land te blijven toch naar Griekenland afreisde, dat zij en Willem-Alexander een dag later alweer terugkeerden. Een paar dagen later werd in paleis Huis ten Bosch een historische excuusvideo opgenomen door het koningspaar, waarin alleen de koning het woord voerde. Máxima zweeg en dat heeft ze tot nu toe altijd gedaan over de pover getimede reis.



Daarnaast kende Máxima’s jaren als veertiger veel verdrietige momenten, vooral in haar persoonlijke leven. Haar zwager, prins Friso, overleed in augustus 2013 op Huis ten Bosch aan de gevolgen van zijn skiongeval in Lech, anderhalf jaar eerder. In de zomer van augustus 2017 stierf Jorge Zorreguieta, Máxima’s vader met wie zij een hechte band had. En nog geen jaar later stapte haar jongste zusje Inés uit het leven. ,,Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés kon geen vreugde vinden, ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden,’’ verklaarde Máxima destijds bij haar eerste werkbezoek na de zelfdoding van Inés Zorreguieta, in Groningen.