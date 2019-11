Koningin Máxima speelt graag gitaar voor zingende prinsessen

Bridget laat ‘Brazes’ op nagels zetten

20:43 Bridget Maasland is volop aan het genieten van de vlinders in haar buik nu de mediastorm rond haar en zanger André Hazes bijna is gaan liggen. De presentatrice was vanavond voor het eerst aan de desk van RTL Boulevard te zien, sinds bekend werd dat zij en de 25-jarige zanger aan het daten zijn.