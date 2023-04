Koningin Máxima steelt de show met jas vol gaten: ‘You love it or you hate it’

De koningin begon in Milaan in de wijk Isola met een rondleiding door een nieuw stadspark. De outfit die ze daar droeg was een absolute blikvanger. De koningin bezoekt ook de Milan Design Week, waar ontwerpers hun collecties tonen. ,,Daar zijn de moderegels anders dan bij een staatsbezoek of een bezoek aan een bejaardentehuis", zegt modejournalist Droogendijk, die zelf het blog Modekoningin Máxima heeft.

Volledig scherm Koningin Máxima in Milaan © AFP

,,De koningin tast de grenzen van de mode af. Het is geen jurk, maar een trenchcoat, een regenjas, met militaire accenten. Zie de epauletten op de schouders. Deze mantel komt uit de collectie van 2019, ik denk dat hij al wat langer in de kast hing, maar corona kwam er natuurlijk tussendoor. Ze heeft er vrij veel uit gekocht, tijdens het staatsbezoek aan Noorwegen droeg ze er een gatenjurk uit.”

Volledig scherm Koning Willem Alexander en koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Noorwegen. © Brunopress/Patrick van Emst

Inspiratie uit Afrika en Azië

Volgens Droogendijk kwam Iversens inspiratie voor de gouden ringen uit de nekringen die vrouwen van bepaalde traditionele gemeenschappen in Afrika en Azië dragen. ,,Deze jas kan ze niet zo vaak herdragen, hij is ook niet erg praktisch. Maar koninklijke mode heeft in het algemeen weinig te maken met praktisch draagcomfort. Het gaat om uitstraling. Hoge hoeden en hakken zijn ook niet praktisch."

Droogendijk is enthousiast over de trenchcoat, noemt hem verfrissend, maar ziet ook dat de reacties op de outfit verdeeld zijn. ,,You love it or you hate it, er zit niets tussenin. Het is duidelijk geen ontwerp waar haar figuur het mooist in uitkomt, ze verdrinkt er in. Maar er spreekt lef uit en het past bij de gelegenheid. Zoals de Engelsen zeggen: dressed for the occasion.”

