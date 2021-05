Koningin Máxima wil meer muziek voor schoolkinderen in oost-Groningen

Een klein feestje in het oost-Groningse vestingstadje Bourtange vanmiddag: koningin Máxima kwam exact een week voor haar 50ste verjaardag op bezoek en er waren muzikale optredens voor een beperkt aantal, op corona geteste, aanwezigen.

De hoofdmoot van het bezoek van een uur aan Bourtange, tegen de Duitse grens, was het ondertekenen van een zogheten MuziekAkkoord om ook in oost-Groningen tot structureel muziekonderwijs voor basisschoolleerlingen te komen. Máxima is erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas en maakt zich al jaren hard voor beter muziekonderwijs het gehele koninkrijk.

Dus ook in Bourtange, waar de drie noordelijke provincies muzikaal werden vertegenwoordigd: de Drentse en Friese singer-songwriters Hannah Mae en Elkse DeWall traden op, net als een Groningse muziekleraar met zijn schoolband.

Vluchtelingen

Voor de zwarte Rosmolen zongen naar Groningen gevluchte Syriërs Claudia de Breij’s Mag ik dan bij jou, deels in het Nederlands en deels in het Arabisch. Dankzij het zingen hervonden zij contact met elkaar en voelen ze verbinding met de Nederlandse samenleving. ,,Zingen en muziek maken is een goede manier om de taal te leren’', zei de koningin tegen de blozende koorleden. ,,Wat moet het gezellig zijn als jullie met elkaar repeteren.’’

Máxima zag verder hoe de 10-jarige basisschoolleerling Isa Plenter als laatste haar handtekening plaatste onder een het MuziekAkkoord Groningen-Oost, waarin geregeld wordt welke organisaties zich inzetten voor structureel muziekonderwijs in een bepaald gebied en hoe ze dat doen. Het eerste ‘akkoord’ werd op 14 november 2017 in de stad Groningen gesloten, ook daar was Máxima destijds bij.

De stichting Méér Muziek in de Klas grijpt de naderende 50ste verjaardag van koningin Máxima aan voor een grootscheepse campagne voor muziekonderwijs, onder de noemer ‘50dagenmuziek’. Zondagavond, vlak voor die mijlpaal in Máxima’s leven, is een op NPO1 een speciaal televisieprogramma van AVROTROS te zien, Koningin Máxima; een leven vol muziek. Daarin wordt ook een verslag van haar bezoek aan Bourtange getoond.

Volledig scherm 10-05-2021 BOURTANGE: Koningin Maxima op bezoek in het Groningse vestingdorp Bourtange © AD / Jeroen Schmale