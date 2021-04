Koningsdag: Allemaal thuis blijven en toch een feestje bouwen?

Hopelijk vieren we Koningsdag morgen voor het laatst gedwongen vanuit huis. Nu er weinig tot geen vertier is in jouw buurt, rest de vraag: hoe kun je het met het aanbod op radio en tv toch feestelijk maken?

TV

Koning Willem-Alexander viert zijn 54ste verjaardag in Eindhoven, waar hij met zijn gezin verblijft in een speciale studio op de hightechcampus. Met videoschermen komen zij in contact met mensen en organisaties die de koning feliciteren en verrassen. Om het bezoek heen zijn tal van activiteiten gepland die voornamelijk online te volgen zijn. De uitzending Koningsdag 2021 begint morgenochtend om 10.50 uur op NPO 1.

Ook koning Willem-Alexander zal op Koningsdag grotendeels via videoverbindingen in contact staan met anderen

Omroep MAX verzorgt speciale programma’s, om 13.25 is er op NPO 1 MAX Koningsdag, waar Jan Slagter in de tuinen van Paleis Soestdijk gasten ontvangt. Er zijn optredens van O’G3NE en Gerard Joling. Later op de middag, vanaf 16.15 uur, is er op dezelfde zender een dubbele Koningsdagaflevering van Tijd voor MAX. Als overbrugging tussen de twee programma’s zendt NPO 1 om 14. 55 uur een concert van André Rieu uit.

Online

Ook wanneer de tv-uitzending is afgelopen gaat in Eindhoven het programma door, tot vroeg in de avond. Van feestjes met rapper Fresku of zanger Django Wagner tot virtuele tours door musea (onder meer Van Abbemuseum, Philips Museum) of presentaties van technologische hoogstandjes. Allemaal vanaf half elf te vinden op deze site.

Het podium bij paleis Noordeinde

Je kunt de dag swingend afsluiten met het liveconcert van The Streamers, de gelegenheidsband in coronatijd. Met tal van grote artiesten, van Typhoon tot Guus Meeuwis, van Danny Vera tot Maan en van Thomas Acda tot Armin van Buuren, die net als Duncan Laurence een gastoptreden verzorgen. Vanaf een prachtig podium bij de stallen van het paleis Noordeinde in Den Haag treden de artiesten gedurende 2,5 uur voor je op. De koning en zijn gezin komen aan het eind van middag kijken bij de repetities, zij zullen 's avonds ongetwijfeld meekijken naar de stream vanuit hun achtertuin. De show is vanaf 20.00 uur gratis te volgen op deze site, waar ook de kaartjes zijn te krijgen. Overigens komen morgen op onze site naast een verslag ook video’s van de optredens te staan.

Radio

Qmusic zendt de hele dag uit vanaf paleis Noordeinde, verschillende artiesten van The Streamers komen gedurende de dag langs voor een interview. Er is ook de Q-Vrijmarkt, waar kinderen tot en met 12 jaar live op de radio mogen laten horen hoe goed zij een instrument kunnen bespelen.

Op Radio 538 is een alternatief programma, omdat het geplande Koningsdagfeest in Breda niet mocht doorgaan. Bij 538 is (ook online) een virtuele vrijmarkt waarop spullen van dj’s en artiesten worden weggegeven. Er zijn optredens van onder anderen Davina Michelle vanuit een watertoren in Utrecht en Maan vanaf het dak van een garage in de Haarlemse binnenstad.

Davina Michelle treedt op vanuit een watertoren in Utrecht

De festiviteiten rond Koningsdag zijn te volgen via NPO Radio 1, dat verslag doet van het koninklijk bezoek aan Eindhoven. De nieuwszender blikt tussen 13.00 en 14.00 uur in de Nieuws BV terug op hoe honderd jaar geleden koningin Wilhelmina haar verjaardag vierde met haar landgenoten.

Op NPO Radio 2 komt ook muziek vanuit een paleis, maar dan Het Loo. De zender staat de hele dag in het teken van de Nederlandse popmuziek. Artiesten als Nona, Blaudzun, Douwe Bob en Alain Clark treden op vanuit Apeldoorn.

Op Radio10 is er tussen 07.00 en 19.00 uur de NederTop 150, een lijst met hits van alleen Nederlandse artiesten. Radio Veronica heeft daar morgenmiddag een variant op, met de Hollandse Legends Top 50.

