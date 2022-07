Koningspaar: met leedwezen overlijden oud-premier Abe vernomen

recensie/reportage Éíndelijk meegalmen met de Stones in de Arena: tikje roestig, maar vooral heerlijk vertrouwd

Deze keer zijn de Rolling Stones niet alleen in de Johan Cruijff Arena, ze spélen er ook. En hoe. Ruim drie weken later dan gepland is er rond kwart voor negen in de avond alsnog dat collectieve gevoel van euforie onder de fans, die daar veel voor over moesten hebben.

7 juli