Koningspaar over het WK voetbal, de ‘mooie traditie’ van omgekeerde vlaggen en Amalia: ‘Ze houdt zich moedig’

staatsbezoekHet staatsbezoek aan Griekenland van het koningspaar eindigde met een persgesprek over de bedreigingen rond prinses Amalia, het naderende WK voetbal én de omgekeerde vlaggen in het (boeren)land. Wat blijkt: de koning kan dat traditionele noodsignaal wel waarderen.

Ze arriveren eerder dan verwacht op de negende etage van het Makedonia Palace Hotel in Thessaloniki, aan het einde van het staatsbezoek aan Griekenland, voor een gesprek met Nederlandse journalisten. Hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima misschien haast, nu ze sinds tijden alle dochters weer eens thuis hebben?

Het droeve lot van prinses Amalia is bekend, sinds het vorige persgesprek van krap drie weken geleden, in Zweden. Daar vertelde het paar onomwonden over de bedreiging aan het adres van Amalia. Die situatie is ongewijzigd, zegt Máxima nu. ,,Ze houdt zich moedig, wij zijn trots op haar.’’

Maar, geeft ze aan, binnenkort moet Amalia’s situatie toch echt bekeken worden. De eerstejaars studente kan paleis Huis ten Bosch vrijwel alleen verlaten voor haar colleges in Amsterdam, nu vermoedelijk de Mocro Maffia het op haar gemunt zou hebben. O, trouwens, haar vader heeft nog een ‘nieuwtje’: ,,Ze heeft haar eerste tentamenronde gehad en dat is allemaal goed gegaan.’’

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Griekenland. © Brunopress

En de andere dochters, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Alexia rondt haar middelbare schooltijd af aan het Atlantic College in Wales, al brengt ze momenteel haar herfstvakantie thuis door. En prinses Ariane? ,,Ze flierefluit door het leven.’’ Zij worden dus niet bedreigd? De koning schudt heel kort van nee, de koningin zucht diep.

Omgekeerde vlaggen

Zo’n persgesprek is altijd een tweeakter. Eerst een ontmoeting met journalisten van de geschreven media, waar niet uit geciteerd dient te worden. Misschien wel het opvallendste antwoord geeft Willem-Alexander als hem wordt gevraagd hoe hij de omgekeerde vlaggen in het land beoordeelt. De koning zegt dat hij het een mooie oude traditie vindt om aan te geven dat men het gevoel heeft in nood te verkeren, zoals ooit ontstaan in de scheepvaart.

Bekijk hier het fragment uit het persgesprek (tekst gaat verder onder de video):

Wel of niet naar Qatar

Dan de vorst over koning voetbal: het WK in Qatar. Reist hij af? Wat kan hij daar allemaal over zeggen, willen verslaggevers van audiovisuele media weten.

Niet veel. Steeds getergder verwijst hij een aantal maal naar een brief van het kabinet, waarin staat dat een ‘regeringsdelegatie afgevaardigd zal worden, zoals gebruikelijk bij vergelijkbare grote sportevenementen’.

Maar gaat hij als prominent lid van de regering nu wel of niet? ,,Ik hou alle opties open, er is nog niets besloten. We hebben nog heel veel tijd.’’

Kan hij zich voorstellen dat hij Oranje straks aanmoedigt in een stadion waarvan de bouw bloederig is verlopen? ,,Ik heb u nu denk ik geprobeerd uit te leggen dat ik op dit moment vanuit mijn positie niet verder kan gaan dan te zeggen dat er een brief is van het kabinet aan de Tweede Kamer, maar dat ik ook op basis van mijn persoonlijke gevoelens afwegingen maak. En dat zijn punten, die ik niet op dit moment met u ga delen.’’

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.