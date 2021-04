Koningspaar van België woont al maanden in pastorie in de Ardennen: ‘We groeten hen, maar dat is alles’

Door nazi's geroofd Frans schilderij ontdekt op kunstbeurs in Maastricht

1 april De Italiaanse politie heeft een schilderij teruggevonden van de Franse meester Nicolas Poussin. De nazi's hadden het kunstwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk gestolen van de Joodse eigenaren. Een kunstkenner herkende het werk in 2019 tijdens een tentoonstelling in Maastricht. Het is bij een antiquair in Padua in beslag genomen.