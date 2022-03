Koningspaar vangt Oekraïense vluchtelingen op in Het Oude Loo in Apeldoorn

Oekraïense vluchtelingen mogen hun intrek nemen in jachtslot het Oude Loo, het prive-buitenverblijf van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Er is in het kasteel dat normaal niet voor publiek toagankelijk is, plek voor zes tot acht gezinnen.

De Koning maakte eerder vandaag bekend opvangplekken beschikbaar te stellen. Nu is bekend geworden dat het om het kasteel in Apeldoorn gaat. Het Koninklijk Huis heeft hierover overleg met de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de gemeente Apeldoorn, de COA en het Rijksvastgoedbedrijf.

Paleis het Loo is een rijksmuseum en wordt momenteel verbouwd. Achter in het paleispark ligt het Oude Loo. Het kasteel uit de vijftiende eeuw is niet voor publiek openbaar toegankelijk en wordt echt door het Koninklijk Huis als priveverblijf gebruikt. De Koning huurt het pand van de Staat.

Volledig scherm © Brunopress

Normaal gesproken is de tuin rond het kasteel twee maanden per jaar voor het publiek toegankelijk voor wandelingen: april en mei. Hoe dat nu gaat is nog niet bekend. Vanaf half april zal Slot ’t Oude Loo dienen als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het gaat om zes tot acht gezinnen, tussen de twintig en dertig personen.

Anderhalve week geleden nog sprak het koningspaar met Oekraïense vluchtelingen in Harskamp, waar de eerste 120 vluchtelingen uit het oorlogsgebied werden opgevangen. In een ander gesprek met de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko en vluchtelingen zei Willem-Alexander over de situatie in Oekraïne: ,,Wat we nu zien hielden we niet voor mogelijk.’’ De koning vertelde ook dat hij van vrienden uit Oekraïne had vernomen dat ze succesvol waren vertrokken.

Volledig scherm Kasteel Het Oude Loo is een jachtslot uit de 15e eeuw dat zich bevindt op het Kroondomein Het Loo, © Brunopress

Vorige week maakte het Belgische koningspaar Filip en Mathilde als eerste Europese vorstenhuis bekend dat ze Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen. Het gaat om drie families op het terrein van de Koninklijke Schenking. Twee gezinswoningen in Brussel en Wallonië worden gereed gemaakt om vanaf april die families op te vangen. Onder de Koninklijke Schenking vallen zeventig kastelen en gebouwen in België.

Vrijdag meldden Britse media dat ook de Britse koninklijke familie kijkt naar het eventueel openstellen van gebouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Prins Charles zou ruimtes op zijn landgoed Dumfries House in het Schotse Ayrshire, evenals locaties in zijn hertogdom Cornwall op het oog hebben.

Scholen

Willem-Alexander en Máxima lieten vorige week al zien betrokken te zijn bij de vluchtelingen die in ons land aankomen. Zo bezocht Máxima vrijdagmiddag twee Haagse scholen waar les wordt gegeven aan onder anderen Oekraïense kinderen. Ook ging de koningin woensdag samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam naar de RAI, waar vluchtelingen worden opgevangen. Dinsdag voerde het koningspaar op Paleis Noordeinde gesprekken met mensen uit de Oekraïense gemeenschap.

Willem-Alexander laat duidelijk een socialer gezicht zien dan zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina. De overheid had eind jaren 30 een centraal opvangkamp willen bouwen in Ermelo voor de opvang van joodse vluchtelingen. De gemeenteraad aldaar had groen licht gegeven. Maar koningin Wilhelmina bleek grote bezwaren te hebben tegen de bouw ervan op het Elspeterveld. Dat was twaalf kilometer van haar buitenverblijf. Het ging niet door.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis:

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.