Koninklijke bolide onder de hamer voor ruim 2,1 miljoen

Efteling eert Guus Meeuwis met 'Aquanura met een zachte G’

9 oktober KAATSHEUVEL - De nieuwe versie van de fonteinshow Aquanura in de Efteling is donderdagavond in première gegaan: ‘Aquanura met een zachte G’. De show is een eerbetoon aan het 25-jarige jubileum van Guus Meeuwis.