Kopen zonder kijken-stel wilde koop bijna ontbinden: ‘Kwamen heel teleurgesteld thuis’

Het scheelde niet veel of Kim (30) en Paul (33) hadden de aankoop van hun nieuwe woning geannuleerd. Dat was maandagavond te zien in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken , waar 1.020.000 mensen op afstemden. ,,Nu besef je in een keer dat je op alle fronten de controle uit handen geeft.”

Vijf jaar lang zochten Kim en Paul naar hun droomhuis in Utrecht, maar tevergeefs. In een laatste poging hun huurhuis in te ruilen voor een koopwoning, besloten ze het team van Kopen zonder kijken in te schakelen. Het stel, werkzaam in het ziekenhuis, had hun hoop gevestigd op de expertise van makelaar Alex van Keulen, bouwkundige Bob Sikkes en styliste Roos Reedijk. Maar ook zij ontdekten dat het vinden van een stulpje voor Kim en Paul allesbehalve makkelijk was, ondanks hun budget van 600.000 euro.

Wat Kim en Paul voor die 600.000 euro wilden hebben? Een fijne eengezinswoning in De Bilt, met minimaal vier slaapkamers, een grote leefruimte, bergruimte én op maximaal dertig minuten fietsen van het ziekenhuis. Alex bezocht meerdere huizen, maar echt verder kwam hij niet. Er moesten concessies worden gedaan. ,,Dromen mag, maar op tijd wakker worden is wel belangrijk’’, maakte hij duidelijk aan de twee. En dus besloten Kim en Paul gehoor te geven aan het verzoek van Alex en breidden ze hun zoekgebied uit. Dat betekende dat Alex op huizenjacht kon tussen De Bilt en Amersfoort in.

Een goede zet, bleek later. Alex vond een woning in Driebergen die aan vrijwel alle eisen van het koppel voldeed. Hun drie pleegkinderen konden een eigen kamer krijgen en de toekomstige baby van het stel zou eveneens een eigen plekje krijgen. Ook een meevaller: het stond te koop voor 469.000 euro, ruim onder het budget van Kim en Paul. Alex realiseerde zich echter wel dat hij wat moest overbieden om het huis te kunnen bemachtigen en daarom besloot hij 505.000 euro te bieden. Met succes.

Terwijl Bob aan de slag ging met de verbouwplannen, werden Kim en Paul op pad gestuurd. Tijdens een speurtocht reden ze langs meerdere huizen, waarvan één dus van hen was. Maar het autoritje bezorgde het stel vooral veel stress, bekenden ze later aan presentator Martijn Krabbé. Zo erg zelfs, dat ze het Kopen zonder kijken-avontuur bijna wilden stoppen. ,,Na de route heeft de spanning zo hoog gezeten bij ons dat we wel echt getwijfeld hebben, van: gaan we de koop dan misschien toch ontbinden?’’

Volledig scherm Kim en Paul in Kopen zonder kijken. © RTL

Al die stress bleek uiteindelijk onnodig, want toen Kim en Paul hun nieuwe stulpje zagen twinkelden hun ogen. En dat terwijl de woning nog niet eens verbouwd was. Paul werd zelfs emotioneel en moest een traantje wegpinken. ,,Nu ik dit zie, begin ik ook wel weer te dromen’’, klonk het opgelucht.

Maanden later was het dan zover en mocht het koppel hun verbouwde woning in Driebergen eindelijk zien. De gedurfde, roze woonkamer viel volledig in de smaak en ook de slaapkamers van de kinderen voldeden precies aan de wensen van Kim en Paul. Opnieuw kon Paul zijn tranen niet bedwingen. ,,Dit is echt heel mooi’’, zei hij met een brok in zijn keel. ,,Die kinderen zijn zo belangrijk voor ons en als daar op zo’n manier rekening mee wordt gehouden en het wordt zo ingevuld, dan is dat gewoon echt wat gelukkig maakt’’, besloten de twee.

Volledig scherm De woonkamer van Kim en Paul in Kopen zonder kijken. © RTL

