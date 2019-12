Koper geeft Olivia Newton-John Grease-jack terug

De man, die anoniem wil blijven, ontmoette Newton-John in Californië om haar het beroemde jack terug te geven. In een video van veilinghuis Juliens vertelt hij dat het rekwisiet uit de hitfilm uit 1978 niet thuishoort in de kast van een rijke vent ‘alleen om daarover op te scheppen op de countryclub’.



De 71-jarige actrice, die voor de derde keer tegen kanker strijdt, laat in de clip weten dat ze het jasje tentoon gaat stellen in haar Olivia Newton-John Cancer Centre.



Het jack en de leren broek die Newton-John droeg aan het einde van Grease gingen vorige maand voor in totaal 362.000 euro van de hand. Dat was bijna twee keer zoveel als de organisatie had verwacht. Tijdens de veiling kwam nog een flink aantal filmmemorabilia onder de hamer, waardoor er in totaal meer dan 2 miljoen euro werd opgehaald voor het goede doel.