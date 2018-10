Krijg je kanker? Afschuwelijk, maar de farmacie verdient er goed aan

,,Als patiënt ben je van veel dingen afhankelijk. Zo is er de machtige farmaceutische industrie, de politiek die geen duidelijke maatregelen neemt en de ziekenhuizen die aan bepaalde regels zijn gebonden. In dat systeem, al is het in andere landen slechter dan in Nederland, is gewoon niet alles goed geregeld. Er is bewijs dat er schandalig hoge prijzen worden gevraagd voor medicijnen die hard nodig zijn. Dat staat niet meer met elkaar in verhouding. Als patiënt ben je daar óf de dupe van, óf je betaalt ervoor'', vertelt van Sorgen over de aflevering, die ook hier te zien is.