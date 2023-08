KRO-NCRV komt met The biohack project: BN’ers leren omgaan met stress bij extreme uitdagingen

Wat is biohacking?

,,Uitgangspunt van biohacking is het lichaam als een systeem zien”, legt Govert Viergever uit. ,,Met biohacking probeer je meer inzicht en controle te krijgen over lichaam en geest, met behulp van technologie en wetenschap. Daarin is meten de sleutel. Met diverse tools, zoals een hartslagmeter, sporthorloge, labtesten zoals met bloed en dna, of met apps op je telefoon. Het doel is meer energie, minder stress en daardoor je lichaam en geest meer in balans krijgen.”