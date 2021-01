Kroonprins van Oman verlooft zich met zijn nicht

‘Oprecht teleurge­stel­de’ Guido Weijers wil in gesprek met Mark Rutte en Hugo de Jonge

14 januari Guido Weijers is ‘oprecht teleurgesteld’ dat zijn show met 500 mensen publiek, dat zou dienen als proefevenement, is gecanceld. Daarom roept de cabaretier in een video op social media premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge op om met hem in gesprek te gaan.