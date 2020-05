Kuchschermen en voorverpakte popcorn: met deze regels mag je weer naar de bioscoop

Bioscoopketen Pathé opent vanaf 1 juni weer ‘geleidelijk’ de deuren. Daarbij wordt een strikt hygiëneprotocol in acht genomen en mogen er maximaal 30 mensen per zaal naar een film kijken. Dat is slechts het begin van de waslijst aan regels waar je je als filmliefhebber aan zal moeten houden.

Volgens Pathé staat de veiligheid van de bioscoopbezoeker en het personeel centraal en is er daarom een anderhalvemeter-protocol opgesteld, aan de hand van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Zo kun je als bezoeker geen stoel kiezen, maar krijg je die aangewezen door een medewerker, en worden er voor aanvang vragen gesteld over je gezondheid.

Je mag met maximaal twee personen of met je huishouden naar de film. Voor kinderen onder de 12 jaar geldt een uitzondering: zij zijn in grotere groepen welkom onder begeleiding van maximaal twee volwassenen; waarbij de volwassenen - als zij geen huishouden vormen - onderling de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Eerder dan 15 minuten naar de bioscoopzaal komen, is niet gewenst, om de bezoekersstromen goed te kunnen verspreiden. En naar de bioscoop ga je bij voorkeur te voet, met de fiets of de auto. Dus niet met het OV.

Schone klinken

Om de hygiëne te waarborgen installeert Pathé zogenoemde ‘kuchschermen’ en worden deurklinken extra vaak schoongemaakt. Ook worden de hapjes en drankjes voortaan voorverpakt. Tussen de voorstellingen door wordt extra in- en uitlooptijd gehanteerd, zodat bezoekers uit verschillende zalen elkaar niet tegenkomen.

Als de film is afgelopen, moet je direct de bioscoop verlaten. In de zaal word je door een medewerker naar buiten begeleid.

Volgens algemeen directeur Jacques Hoendervangers hebben de maatregelen ‘uiteraard’ consequenties voor de omzet van de bioscoopketen. ,,Maar het is beter om nu het verlies enigszins te beperken dan om helemaal niets te doen’’, stelt hij in een reactie. ,,Onze ticketprijzen blijven echter ongewijzigd. We kijken er vooral naar uit om onze bezoekers eindelijk weer in onze bioscopen te kunnen ontvangen en van de beste films in de beste kwaliteit te kunnen voorzien en dat onze medewerkers in het theater weer aan het werk kunnen.”

De eerste films die na de coronastop op het witte doek te zien zullen zijn, zijn onder meer Bloodshot, De Beentjes van Sint Hildegard en Onward die onlangs in première gingen. Ook een tweetal blockbusters wordt uit de kast gehaald. Zo wordt Interstellar onder andere in IMAX vertoond en zijn Spider-man: Far from home en Harry Potter and the Deathly Hallows voor het eerst te zien in 4DX, waarbij de films een extra ‘vierde dimensie’ krijgen. Vanaf 8 juni zijn er voorpremières van de nieuwe Nederlandse film Rundfunk: Jachterwachter.