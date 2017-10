Kushand voor Máxima van Portugese president

Giel Beelen betaalt losgeld om zijn Gielmobiel terug te krijgen

13:10 3FM-dj Sander Hoogendoorn heeft zijn voormalig collega Giel Beelen teruggepakt. De dj had vanochtend de Gielmobiel in zijn bezit en eiste 333 euro losgeld, dat moest worden overgemaakt naar het gironummer van Serious Request.