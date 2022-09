Kwetsbare Miljuschka Witzenhausen: ‘Ik heb nooit geleerd te communiceren’

Het is inmiddels 7,5 jaar geleden dat het huwelijk van Miljuschka en Tycho Veldhoen op de klippen liep, maar nog altijd praat ze er met een knoop in haar maag over. ,,Het voelde echt ontzettend als verliezen”, vertelt ze in de kappersstoel aan presentator Özcan Akyol. ,,Maar het gevoel om uit elkaar te gaan, was groter. Dat komt denk ik ook omdat ik niet heb geleerd te communiceren.”



Miljuschka groeide op in een aparte gezinssituatie. Haar moeder is Astrid Holleeder en dus is haar oom Willem Holleeder. Maar ook haar vader verdween vroegtijdig uit haar leven en die nam geen contact meer op met zijn eigen dochter.



Ze vertelt: ,,Ik heb nooit een gelijkwaardige relatie gezien. Mannen in mijn familie hechten in eerste instantie geen waarde aan de mening of het gevoel van een vrouw. Er werd ook veel geschreeuwd. Binnen mijn familie was het respecteren van een vrouws mening niet aanwezig.” Miljuschka heeft het daar nog altijd lastig mee bij conflicten. ,,Ik betrap mezelf er vaak op dat ik het moeilijk vind om bepaalde dingen te zeggen, omdat ik bang ben dat een situatie kan escaleren.”