Kylie gaat doodeng naakt en Demi's dochter lijkt sprekend op haar

Koningin Máxima straalt in oranje pak met enorme broche in Utrecht

12:17 Koningin Máxima was vandaag in Utrecht als erevoorzitter van Méér muziek in de klas, een initiatief dat zich inzet voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Ze verscheen in de regenachtige stad in een oranje najaarspak, met een zogenoemde pied-de-pouleprint.