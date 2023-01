Kylie Jenner deelt voor het eerst foto’s en naam van zoontje

De officiële naam van haar zoontje, dat op 2 februari vorig jaar ter wereld kwam, was lange tijd Wolf. Amper twee maanden later maakte Jenner bekend dat ze de naam ging aanpassen, omdat zij en haar partner Travis Scott het idee hadden dat de naam niet bij hem paste. ,,De naam van mijn baby is nog steeds Wolf. Ik laat het jullie weten als ik het verander”, zei Jenner toen in haar realityserie. ,,Misschien vertel ik het jullie in het volgende seizoen.”