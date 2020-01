Kylie Jenner doneert miljoen voor Australische dieren na ophef over bontslippers

Het was het zoveelste bewijs dat de steenrijke Jenner het besef van de normale wereld compleet kwijt is, hekelden meerdere twitteraars haar actie. Het is onduidelijk of de ophef de aanleiding was voor haar gulle donatie, die een anonieme bron vandaag bevestigde tegenover People. ,,Dat bericht plaatste ze onopzettelijk zo’’, aldus de bron over Jenners slipperfoto. ,,Kylie heeft nog steeds de wens om te helpen na de verwoesting die de branden hebben aangericht.’’



Jenner was gisteren overigens niet het enige lid van haar familie dat kritiek kreeg vanwege de ramp in Australië. Op Twitter schreef iemand het onbegrijpelijk te vinden dat de Kardashian-Jenners zich geregeld uitlaten over klimaatverandering en branden, maar nooit een cent hebben gedoneerd. Dat liet Kylie’s bekende halfzus Kim Kardashian niet over haar kant gaan. ‘Niets maakt me bozer dan te zien hoe mensen denken te weten wat we hebben gedoneerd en denken dat we alles in de publiciteit moeten brengen.’



Meerdere beroemdheden lieten de afgelopen week weten geld te hebben gedoneerd aan doelen in Australië, onder wie zangeres Pink en het koppel Nicole Kidman en Keith Urban.