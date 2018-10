Kylie Jenner ziet tweede kindje wel zitten

,,Ben ik van plan om nog een baby te krijgen? Dat wil ik wel, maar de vraag is wanneer", liet het halfzusje van de Kardashians zondag weten tijdens een Q&A-sessie op Snapchat. Wel geeft ze toe dat ze al nadenkt over een naam voor haar tweede spruit. ,,Ik heb er alleen nog geen een gevonden die ik echt, echt leuk vind. Maar ik wil zeker nog een meisje, en ik wil haar een hele vrouwelijke naam geven."



De jonge moeder liet haar fans ook weten dat Stormi een enorm vaderskindje is. ,,Ze hebben een enorm sterke band", vertelde Kylie over haar dochter en vriend Travis Scott. ,,Dat is heel schattig om te zien. Als papa er is, dan ziet ze mij niet eens meer. Maar dat is prima."