La Paay en Vlemmix slepen elkaar voor de rechter om sekspop

Vlemmix ontdekte eind vorig jaar een in China gemaakte levensechte sekspop. Ze kunnen naar model worden geleverd, zodat klanten hun favoriete pornoster natuurgetrouw tot in het kleinste detail in huis kunnen halen. Vlemmix 'geeft niks om de seks' maar wil zijn villa bevolken met BN'ers zoals Gordon en Patricia. Vervolgens kondigde hij aan het Paay-model op de markt te gaan brengen. Het eerste exemplaar wil hij aan haar echtgenoot schenken.

Paay wist van niks en reageerde ontzet. Ze eiste begin maart dat Vlemmix van zijn plan afziet, openbaar zijn excuses aanbiedt en dertig mille schade betaalt. Vlemmix trok zijn idee terug maar gaf geld noch excuses. ,,Ik heb niks misdaan”, zei hij. Er was nog geen pop, haar portretrecht is niet geschonden. ,,Ik dacht haar een plezier te doen, het is toch leuk op die leeftijd en ze kon er nog een centje mee verdienen”, reageerde hij. Via een filmpje bood hij haar wel een bos rozen en de beste wensen aan.

Paay volhardde in haar claim, al halveerde ze die. Vlemmix keek op ‘van de korting’ maar zei twee ton te gaan vorderen omdat zijn sekspoppenhandel kapot was: ,,Niemand durft er een te kopen.”

Johan Vlemmix en Patricia Paay

Dwangsom

De zaak is gisteren aangebracht bij de civiele rechtbank in Den Bosch. Uit stukken blijkt dat Patricia opnieuw 30.000 euro wil zien. Ook moet Vlemmix binnen 48 uur verklaren dat de blondine niets met het plan te maken heeft. Ook eist ze excuses, op last van een dwangsom van tien mille met duizend euro extra per dag dat hij dat niet doet. Namens Vlemmix kwam de Eindhovense advocaat Peter van de Laar met de tegenclaim van twee ton.

Paay kreeg, zo schrijft haar advocaat, het vorig jaar bijzonder zwaar te verduren toen een wraakfilmpje op internet verscheen. Dat kostte haar vrijwel al haar optredens en ze moest haar woning verkopen. ‘Erger zijn de psychische gevolgen’, zo staat in de eis, want ze leeft in isolement. Vlemmix heeft willens en wetens misbruik gemaakt van haar situatie, ‘tot ongepast groot genoegen’ de affaire opgerakeld en bleef dat doen door haar 'belachelijk' te maken. Vlemmix ziet dat niet zo.